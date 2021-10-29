Компания Facebook переименовалась в Meta на странице собственной соцсети

Компания Facebook после заявления о смене имени на Meta переименовала свою страницу в соцсети Facebook.

Глава корпорации Марк Цукерберг рассказал о глобальных переменах в рамках конференции Facebook Connect, прошедшей 28 октября. Он подчеркнул, что корпорация меняет имя на Meta, так как делает ставку на разработку собственной метавселенной. Ее главной особенностью станет поддержка виртуальной и дополненной реальности. Приложение позволит пользователям общаться с друзьями и деловыми партнерами, устраивать встречи и даже посещать концерты. Кроме того, через него можно будет приобретать различные товары.

Цукерберг подчеркнул, что новое наименование компании должно отразить ее глобальные планы на будущее. Планируется, что со временем корпорация будет восприниматься обществом, как создатель глобальной метавселенной.