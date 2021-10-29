«Хлеба нет, возвращаемся в 90-е». Смогут ли Камчатка и Чукотка прорвать «морскую продовольственную блокаду»

Логистический кризис в порту Владивостока достиг своего апогея. Особенно остро суровые реалии испытали на себе Камчатка и Чукотка, власти которых вот уже вторую неделю бьют тревогу из-за регулярных задержек грузовых поставок в субъекты.

Статистика крайне неутешительна — в каждом втором магазине обоих регионов продукты питания, заметно выросшие в цене, разлетаются через два часа после их открытия. На вес золота сегодня ценится картофель и хлеб.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов убежден, что проблему с перебойными доставками удастся решить за счет субсидирования морских перевозок из регионального бюджета. Однако эксперты прогнозируют, что госрегулирование цен попросту может привести к карточной системе.

«Политика Сегодня» разбиралась, что спровоцировало «непреднамеренную морскую блокаду» в ДФО и при чем тут Китай.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Возврат к 90-м

15 октября Солодов сообщил, что задержки поставок на Камчатку в ряде случаев достигают трех месяцев. Причем если продукты питания и отправляются «точно в срок», то куда сложнее дело обстоит со строительными материалами и конструкциями для детских площадок.

«Сейчас в ручном режиме Минтранс и Миндальвостокразвития отслеживается отправка грузов, должна быть обеспечена приоритетная отгрузка грузов в такие регионы как Камчатка, Сахалин и Магадан, которые полностью зависят от морских поставок из Владивостока», — подчеркнул Солодов.

Трудности с доставкой непродовольственных товаров отметил и губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

«Приоритет — продукты питания, но речь не только о них. В этом году много задач и строек во всех районах, начинается реализация инвестпроектов. Для этого нужно доставить технику, материалы, модульные конструкции. Сейчас отправки на Чукотку ждут больше 200 контейнеров, техника, модульные ДК, ФАПы, домокомплекты и т.д.», — написал он 14 октября в Instagram.

wikipedia.org / Ansgar Walk / CC BY-SA 3.0

Однако местные жители с подобными доводами глав регионов не согласились. Пользователи соцсетей обратили внимание, что ситуация с грузами не продвинулась ни на йоту.

«Контейнер пришел спустя 63 дня дороги, еще три груза стоит во Владивостоке. Три груза с продуктами питания уже 71 день в дороге. И еще даже не плывут на Камчатку (вместо стандартных 30 дней пути)», — сетует под постом Солодова marriya_ya.

«Я не знаю, что там у кого нормализовалось, контейнер с моим грузом стоит во Владивостоке с конца июля. И пока еще в порту, на судно не погружен. И когда поставят никто не знает. В транспортной кидают трубки», — пожаловалась yulichka_kamchatka.

Prt Scr instagram.com / @vv_solodov

Все это вызвало резкий скачок цен на ряд продуктов. Так, по данным Камчатстат, больше всего в августе подорожали свекла (на 20%), картофель (на 16,8%) и белокочанная капуста (на 10,9%). В общей сложности с начала года стоимость продовольственных товаров увеличилась на 6,25%.

Ценовые метаморфозы ощутили на себе и жители Чукотки. Пользователи поделились, что, к примеру, морковка сейчас продается по навигационной цене за 80-100 рублей, а килограмм апельсинов стоит целых 950 руб.

Однако это еще не самое страшное. Задержка камчатских грузов в порту Владивостока привела дефициту хлеба в поселке Оссора — административном центре Карагинского района численностью около 2 тыс. человек. Выстраиваясь в длинные очереди, местные жители брали сразу по несколько буханок — про запас.

«9 часов, хлеба уже нет. А народу очень много, продолжают идти. Это просто ужас, мы возвращаемся в 90-е, наверное. Я вообще молчу про остальные продукты, на полках ничего нет, товары первой необходимости отсутствуют», — говорит автор видеоролика.

Впрочем, глава Карагинского района Вячеслав Гаврилов поспешил объяснить, что нехватка хлеба связана с тем, что поселковый пекарь… уехал в отпуск.

«В начале следующей недели он возвращается и будет все нормально. Мука есть, мощности есть, нет людей, которые бы пекли хлеб», — развел руками Гаврилов.

Если дефицит хлеба еще можно списать на отсутствие пекаря, то вот нехватку картофеля на Чукотке — едва ли. 14 октября в Провиденском городском округе с населением в 3,5 тыс. человек этот дефицитный овощ остался лишь в одном магазине. Виной тому — задержка судна «Владимир Мясников» компании Marintek в порту Владивостока.

«Изначально корабль мы ждали в последних числах октября. Сейчас его выход запланирован на 21-22 октября. Срок захода в порт Провидения будет зависеть от погодных условий и разгрузки в Беринговском и Анадыре. Надеемся встретить его 5-7 ноября», — делятся неутешительным прогнозом в администрации округа.

wikipedia.org / CC BY 2.0

В чем причина?

Проблемы с приемом контейнерных судов порты Приморья начали испытывать еще в августе. Корабли не могли разгрузиться по нескольку недель, так как терминалы попросту не справлялись с обработкой грузов. По словам Солодова, основная причина состоит в «кризисе глобальной логистики».

Но куда большую роль в этом процессе сыграл беспрецедентный приток контейнеров из Китая, которые вместо привычного им маршрута через Суэцкий канал начали поставляться по Транссибирской магистрали.

Столь небывалая популярность дальневосточных портов объясняется довольно просто — если перевозки из Пекина в Европу через Суэц существенно возросли, то цена транзита через Россию осталась относительно стабильной. По данным на конец сентября, поставки через Владивосток и Находку и далее по Транссибу обходились на 30-40% дешевле южного морского маршрута.

wikipedia.org / Сахаров Александр / CC BY-SA 3.0

Как результат — за девять месяцев 2021 года транзит через Владивосток вырос на 39%, а через порт Восточный — на целых 75%, отметил начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин.

Впрочем, как гласит народная мудрость, если где-то прибыло, значит, где-то убыло. Так, по данным авторитетного Telegram-канала «Незыгарь», общее число запланированных поставок продуктов в северные районы России сократилось в три раза. По словам очевидцев, приоритет погрузки «отдается китайцам, готовым платить любые взятки за устранение задержек».

Не спасает ситуацию и авиация, работающая на пределе своих возможностей. Несмотря на поддержку из региональных бюджетов, расходы предпринимателей на авиаперевозки ДФО выросли вдвое, что привело к росту закредитованности. Это, в свою очередь, может спровоцировать волну банкротств частных магазинов в текущем году, утверждают аналитики.

По прогнозу Ладыгина, напряженная ситуация в Дальнем Востоке может продолжиться и в 2022 году. На этом фоне местные власти уже пообещали привлечь ледоколы, если возникнет необходимость в дополнительных рейсах.

«Китай давно почувствовал прелесть этой доставки. Спрос огромный на транзит. Сказать, когда это все изменится, мне сложно. Возможно, весь 2022 год или большую половину года мы проработаем вот в таком напряге», — поделился Ладыгин.



Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Что делать?

В не меньшем «напряге» весь будущий год придется работать и властям регионов. Чтобы исправить положение, чиновники намерены субсидировать морские поставки из региональных бюджетов, а также компенсировать затраты предпринимателей на авиазавоз. Такой пилотный проект, в частности, уже анонсировали на Камчатке.

«Всего в перечень субсидируемых продуктов питания будет включено восемь наименований: свинина, мясо куриное, масло подсолнечное, сахар-песок, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая, мука пшеничная», — говорится в сообщении регионального правительства.

Поначалу дотации охватят десять населенных пунктов Камчатки (Озерновское городское поселение Усть-Большерецкий район, села Тигиль, Каменское, Манилы, Аянка, Тиличики, Ачайваям, Пахачи и Оссора, поселок Палана и Алеутский округ), а затем распространятся на отдаленные районы края.

vk.com / Космонавт Иван Вагнер

Вместе с тем, эксперты утверждают, что в аппаратах глав регионов пока что не понимают, как реализовать эти предложения на практике. Как сообщают авторы «Незыгаря», все поставки находятся в частном секторе, поэтому цены тоже будут формироваться рыночными механизмами. Оказать на них влияние у региональных властей едва ли получится.

«Перенаправление лишь небольшой доли китайских грузов привело к коллапсу, который вскрыл все застойные проблемы дальневосточного региона: коррупции, дефицита авиатранспорта, бедности местного бизнеса, и конечно, последствий и госрегулирования цен на внутреннем рынке. Государство не может за счет налогоплательщиков оплачивать сухогрузы с продуктами для их последующей продажи в магазинах», — говорится в публикации.

По словам аналитиков, разрешить кризис может лишь сам рынок. Если же руководство не откажется от госрегулирования на цены, то в таком случае Камчатке и Чукотке «придется готовиться к карточной системе».

vk.com / Новгородская область

С выводами инсайдеров не согласился экс-губернатор Камчатского края Михаил Машковцев. В беседе с «ПС» он выразил мнение, что все подобные проблемы можно решить лишь «грамотными управленческими решениями».

«Когда я стал губернатором, у нас вообще каждые сутки на 18 часов отключали электроэнергию во всем городе Петропавловске. Люди по очереди сидели без света, без тепла, замерзали дети, было много погибших, и все говорили тоже, что нет денег, нет топлива, не на что привезти, не на что купить», — вспоминает Машковцев, возглавлявший регион в 2000-2007 гг.

Навести порядок в Камчатском крае Машковцеву удалось лишь с помощью «жестких мер», однако с тех пор ни одного отключения электроэнергии не было.

«Оказалось, что достаточно убрать нескольких зажравшихся начальников, причем не предпринимателей даже, а подчиняющихся государственной власти. То есть жесткими мерами, но в рамках закона. Да, это все непросто, но все это делается. Надо не на рынок рассчитывать, потому что рыночники, прежде всего, думают о том, как набить свои карманы, а там хоть трава не расти. Даже в рамках действующего закона можно найти пути, чтобы нормализовать ситуацию», — подытожил собеседник издания.

Ранее на Камчатке завершилась реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский — Мильково. Автодорога соединит аэропорт с четвертым по величине населенным пунктом края.