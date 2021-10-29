Коротченко объяснил резкую смену тональности в словах Санду о России

Президент Молдавии Майя Санду пошла на диалог с Москвой для того, чтобы добиться от российского «Газпрома» скидки на газ. Такое мнение в беседе с информационным агентством SM News высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

По его мнению, до этого риторика госпожи Санду в адрес РФ не отличалась конструктивностью и уважением. Сейчас она добивается переговоров ради выгодной покупки голубого топлива.

«А раньше русофобилась − и вот тебе на. Вместо диалога лучше поставить Санду условие по поставке газа Молдавии со скидкой, чтобы Кишинев признал Крым российским», — заявил Коротченко.

Ранее Майя Санду обратила внимание, что Молдавия готова к развитию отношений с Россией. Президент высказала точку зрения, что двум государств необходимо делать «конкретные шаги для прогресса в двусторонних отношениях».