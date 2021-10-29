Экс-депутат Рады Журавко обвинил Порошенко и Зеленского в развале энергетики Украины

Украинская сфера энергетики окончательно разрушилась из-за действий президента Владимира Зеленского и его предщественника Петра Порошенко. С таким мнением выступил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Экс-парламентарий прокомментировал слова действующего депутата Рады Людмилы Буймистер. Политик уверена, российская электроэнергия «убивает» украинскую энергетическую систему. Аналогичное воздействие оказывают белорусские ресурсы, считает она. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Журавко не согласился с позицией Буймистер. При помощи подобных оправданий политики лишь перекладывают ответственность за случившееся с собственных плеч, подчеркнул экс-депутат. Бывший парламентарий тремя словами описал виновных в развале украинской энергетики. Отрасль уничтожили «злобные карлики-бизнесмены», а по-другому — олигархи. Окончательный же развал энергетической системы произошел с подачи Зеленского и Порошенко, отметил Журавко.

«Они оба, как и их команды, ради зеленых фантиков — доллара, и ради евро просто уничтожали не только экономику Украины, но и системы, которые дают жить обычному, простому человеку. Это продажные люди, которые ненавидят свою страну», — высказался экс-парламентарий.

Ранее Киев решила возобновить поставки электричества из Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные результатов аукциона «Укрэнерго».