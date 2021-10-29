Госдума отклонила законопроект об освобождении ветеранов ВОВ от коммунальных платежей

Депутаты Госдумы не приняли законопроект, призванный освободить участников Великой Отечественной войны от платежей за коммунальные услуги и взносов на капремонт. Об этом в Telegram-канале рассказал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

На рассмотрение в парламент документ внес либерал-демократ Андрей Кузьмин еще в прошлом созыве Думы. Однако накануне в ходе первого чтения инициативу поддержали только три из пяти фракций. Подавляющая часть единороссов, а также несколько депутатов от «Новых людей» или выступили против, или вовсе отказались голосовать.

личный архив Михаила Кислякова /

Ярослав Нилов, который поддержал законопроект, назвал решение большинства «объективным». Он отметил, что текст документа был составлен неточно, в результате чего под льготу попали только участники ВОВ. При этом в России есть и другие категории ветеранов, которых необходимо освободить от платежей по квитанциям, например, инвалиды войны.

«При этом считаю, что законопроект можно было концептуально поддержать, а необходимые поправки внести ко второму чтению», – добавил член ЛДПР.

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов отметил, что отклонение законопроекта не означает снятие его с повестки дня. По словам Нилова, после того, как текст документа будет доработан, его вновь внесут на рассмотрение в Госдуму.

На сегодняшний день в России проживает чуть более 60 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Для того, чтобы освободить их всех от уплаты коммунальных платежей из федерального бюджета потребуется выделить около 540 млн рублей.