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Госдума отклонила законопроект об освобождении ветеранов ВОВ от коммунальных платежей

Госдума отклонила законопроект об освобождении ветеранов ВОВ от коммунальных платежей

Депутаты Госдумы не приняли законопроект, призванный освободить участников Великой Отечественной войны от платежей за коммунальные услуги и взносов на капремонт. Об этом в Telegram-канале рассказал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

На рассмотрение в парламент документ внес либерал-демократ Андрей Кузьмин еще в прошлом созыве Думы. Однако накануне в ходе первого чтения инициативу поддержали только три из пяти фракций. Подавляющая часть единороссов, а также несколько депутатов от «Новых людей» или выступили против, или вовсе отказались голосовать.

Госдума не приняла закон об освобождении ветеранов ВОВ от коммунальных платежей
личный архив Михаила Кислякова  / 

Ярослав Нилов, который поддержал законопроект, назвал решение большинства «объективным». Он отметил, что текст документа был составлен неточно, в результате чего под льготу попали только участники ВОВ. При этом в России есть и другие категории ветеранов, которых необходимо освободить от платежей по квитанциям, например, инвалиды войны.

«При этом считаю, что законопроект можно было концептуально поддержать, а необходимые поправки внести ко второму чтению», – добавил член ЛДПР.

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов отметил, что отклонение законопроекта не означает снятие его с повестки дня. По словам Нилова, после того, как текст документа будет доработан, его вновь внесут на рассмотрение в Госдуму. 

На сегодняшний день в России проживает чуть более 60 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Для того, чтобы освободить их всех от уплаты коммунальных платежей из федерального бюджета потребуется выделить около 540 млн рублей.