Путин перешел на иностранный язык в ходе переговоров с финским коллегой Ниинисте

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с финским коллегой Саули Ниинисте продемонстрировал знание иностранного языка. Соответствующими кадрами поделились журналисты кремлевского пула в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Как можно услышать в видеоролике, российский лидер поблагодарил Ниинисте, использовав в своей речи русские и финские слова.

«Спасибо большое, Kiitos», — сказал Владимир Путин, обращаясь к финскому коллеге.

Ранее президент РФ сообщал, что планирует обсудить с Ниинисте вопросы сотрудничества двух стран в Арктическом регионе. От совместных действий Москвы и Хельсинки будет зависеть выполнение требований международного сообщества для борьбы с климатическими изменениями, подчеркнул Путин.