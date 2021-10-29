Сенатор Цеков назвал «близорукой позицией» призыв США передать Украине летальное оружие

Желание Вашингтона поставить Украине оружие поражающего действия для защиты является «близорукой позицией». Об этом заявил член Совфеда Сергей Цеков.

Политик считает, что такие действия еще больше укрепляют воинственные настроения Киева. Речь идет о призыве представителей Пентагона снять ограничения с передачи Украине оборонительных систем поражающего действия.

По факту, сейчас Украина воюет с частью своих же территорий, которые захотели жить по-другому. США сами же и стимулировали этот переворот, а теперь хотят, чтобы нестабильная ситуация оставалась в стране как можно дольше, напомнил сенатор.

«Постоянно заявляют разные политики на Украине, что будут запускать ракеты в сторону РФ, что будут чуть ли не наступать в сторону РФ. Близорукая позиция, сегодняшняя нестабильность в мире из-за таких политиков, прежде всего из США, НАТО, стран ЕС, им подпевающих. Ничего хорошего из этого не будет», — цитирует Цекова NEWS.ru.

Поставка систем летального действия подтолкнет украинские власти к эскалации военных действий против Донбасса и отказа от Минских соглашений. Вашингтон вооружает Киев не для защиты, а для нападения, считает сенатор.