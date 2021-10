The Guardian: превращение Facebook в Meta вызвало тревогу на Западе

Решение предпринимателя и программиста Марка Цукерберга сменить название Facebook на Meta вызвало негативную реакцию у западных пользователей и экспертов. Газета The Guardian констатирует, что ребрендинг происходит на фоне серьезных репутационных потерь компании.

По словам Цукерберга, Meta будет помогать «создавать метавселенную», то есть «место, где люди будут играть и общаться в 3D». Сатирическая новостная программа The Daily Show уже высмеяла подобный посыл, смонтировав в одном ролике обращение главы компании, кадры январских протестов у вашингтонского Капитолия и марш националистов в городе Шарлотсвилл, штат Виргиния, в 2017 году.

Nobody asked for this new Facebook feature pic.twitter.com/18pHZUX3Ej