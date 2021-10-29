The Guardian: превращение Facebook в Meta вызвало тревогу на Западе

Решение предпринимателя и программиста Марка Цукерберга сменить название Facebook на Meta вызвало негативную реакцию у западных пользователей и экспертов. Газета The Guardian констатирует, что ребрендинг происходит на фоне серьезных репутационных потерь компании.

«Объявление исполнительного директора Facebook Марка Цукерберга <…> вызвало тревогу и недоумение. <…> Ребрендинг происходит в связи с тем, что компания сталкивается с рядом кризисных эпизодов в области связей с общественностью», — пишут британские журналисты.

По словам Цукерберга, Meta будет помогать «создавать метавселенную», то есть «место, где люди будут играть и общаться в 3D». Сатирическая новостная программа The Daily Show уже высмеяла подобный посыл, смонтировав в одном ролике обращение главы компании, кадры январских протестов у вашингтонского Капитолия и марш националистов в городе Шарлотсвилл, штат Виргиния, в 2017 году.

«Представьте, что вы надели очки или гарнитуру и мгновенно оказались в комфортном пространстве, откуда открывается невероятно вдохновляющий вид на все то, что вы считаете самым красивым», — говорит на фоне Марк Цукерберг.

Nobody asked for this new Facebook feature pic.twitter.com/18pHZUX3Ej — The Daily Show (@TheDailyShow) October 28, 2021

Член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес уже назвала обновленный Facebook «раковой опухолью демократии» и «машиной для наблюдения, пропаганды и разрушения гражданского общества». Ее мнение поддержали многие американские сенаторы, пишет The Guardian.

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К примеру, сенатор от штата Коннектикут Ричард Блументал убежден, что смена названия является «попыткой запутать и отвлечь» граждан Соединенных Штатов. При этом чиновник обратил внимание, что ребрендинг «не сотрет годы коварной практики пренебрежения частной жизнью, благополучием детей и распространения ненависти и геноцида».

«Facebook хочет, чтобы мы начали называть его Meta, но мы просто будем продолжать называть его тем, чем оно является — угрозой частной жизни и демократии», — поддержал коллегу сенатор от Массачусетса Эд Марки.

Над новой виртуальной оболочкой соцсети уже успели подшутить сеть ресторанов быстрого питания Wendy’s («Мы меняем название на "Мясо"») и администраторы Twitter.