Валерия Касамара покинула пост проректора Высшей школы экономики

Бывшая кандидатка в депутаты Мосгордумы Валерия Касамара оставила должность проректора Высшей школы экономики (ВШЭ), которую она занимала с 2018 года.

Касамара сложила свои полномочия. Ей на смену придет бывший проректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Земцов, который на аналогичном посту во ВШЭ займется координированием мероприятий, направленных на реализацию социальной миссии вуза, и содействием внедрению механизмов проектного обучения.

«Валерия Касамара, выполнявшая ранее эти функции, сосредоточится на развитии Института прикладных политических исследований в должности его директора», — сообщается на сайте учебного заведения.

Помимо этого, в Высшей школе экономики появятся еще два проректора: Ирина Мартусевич, ранее возглавлявшая аппарат университета, и Елена Одоевская, работавшая в качестве старшего помощника ректора.

В ГИТИС тем временем переназначили ректора. Должность во второй раз подряд занял Григорий Заславский, сообщает телеканал «360».