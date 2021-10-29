Путин допускает возобновление туристического потока в Финляндию до конца этого года

Президент России Владимир Путин оценил возможность открытия границ с Финляндией по железной дороге до конца текущего года.

Глава Российской Федерации во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте обсудил эпидемиологическую ситуацию в мире. Путин выразил надежду, что туристический поток между двумя государствами в скором времени будет возобновлен.

«К сожалению, большой урон был нанесен туристической области. Но тем не менее возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить туристический поток и по железной дороге», — отметил он.

Ранее президент Финляндии подчеркнул важность отношений с Россией. Нийнисте считает, что сотрудничество с Москвой очень важно и для Европы и для Запада в целом.