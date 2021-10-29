В Сети появилось видео заклеенной скотчем табличкой московского информбюро НАТО

Табличку со здания информбюро НАТО в Москве закрыли при помощи клейкой ленты. В интернете появились кадры, где видно, как ее заклеивают скотчем.

Ведомство прекратит свою работу в российской столице 1 ноября. В этот же день завершится деятельность отечественного представительства при Альянсе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, если у военного блока появятся вопросы, их можно задать послу государства в Бельгии.

В Сети опубликовали видео, на котором неизвестный мужчина заклеивает табличку на здании информбюро НАТО. При этом он использовал белый скотч.

На здании информбюро НАТО в Москве заклеивают табличку. Оно должно прекратить работу 1 ноября. pic.twitter.com/QxKsDaYjVd — AB (@SergyGus) October 29, 2021

Ранее ухудшение отношений между Москвой и НАТО прокомментировал обозреватель Владимир Корнилов. Россия не имеет на данный момент необходимости в восстановлении связей с Альянсом, пояснил эксперт.