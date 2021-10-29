Максим Шугалей призвал главу Петербурга сражаться с реальными проблемами, а не с сатириками

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сконцентрироваться на реальных проблемах города, а не сражаться с сатириками.

Таким образом ученый прокомментировал реакцию градоначальника на публикацию сатирического издания ИА «Панорама», передают «Невские новости». Беглов назвал сатириков провокаторами и обвинил их в распространении слухов.

По мнению Шугалея, губернатор пытается отвлечь внимание петербуржцев от проблем в сфере коммунального хозяйства и низкой готовности города к зиме. В том числе, власти игнорируют сотни обращений граждан по поводу плохого состояния дороги на Лермонтовском проспекте.

«К примеру, на Лермонтовском проспекте вчера вечером обнаружили 8 провалов асфальта», — уточнил социолог.

Он также отметил, что пользователи соцсетей придумывают названия подобным разрушениям — Лермонтовский провал, Гоголевское обрушение, засор Чайковского.

«Получается, в Петербурге не обязательно что-то чинить, достаточно лишь назвать красивым громким именем», — сказал Шугалей.

Беглову необходимо заняться реальными проблемами города, а не сражаться с изданиями наподобие «Панорамы», подчеркнул глава ФЗНЦ.

Ранее сообщалось о затоплении набережной реки Смоленки в Петербурге, которое произошло на фоне ливней. Около месяца назад губернатор пообещал, что во избежание подобных ситуаций будет произведен ремонт.