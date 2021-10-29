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Чемпионат по скоростному выкапыванию могил прошел на бурятском кладбище

Чемпионат по скоростному выкапыванию могил прошел на бурятском кладбище

Работники ритуальных служб из Бурятии устроили в Улан-Удэ необычное соревнование по скоростному выкапыванию могильных ям.

Состязание прошло на кладбище «Южное». Все участники конкурса должны были вырыть могилу длинной 1,5 метра. В руках у каждого было оборудование, включавшее совковую и штыковую лопату, лом и рулетку. При этом стенки выкопанной ямы должны были быть ровными и гладкими.

Отмечается, что занявшие призовые места участники были вознаграждены денежными призами. Также несколько могильщиков были удостоены номинаций «Пример для подражания», «За упорство» и «Воля к победе».

Напомним, ранее подобное соревнование состоялось в Новосибирске. Тогда участниками стали семь команд, в каждой из которых было по два гробовщика. При этом само состязание прошло в обычном парке.