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Администрация Байдена намерена компенсировать мигрантам ущерб от политики Трампа

Администрация Байдена намерена компенсировать мигрантам ущерб от политики Трампа

Семьи мигрантов, которые были разлучены из-за политики 45-го президента США Дональда Трампа, получат компенсацию. Об этом свидетельствует решение администрации нынешнего лидера страны Джо Байдена.

Реализация проекта возложена на американские министерства юстиции, здравоохранения и внутренней безопасности. По информации СМИ, общая сумма выплат может составить более миллиарда долларов. Сейчас в США зафиксировано приблизительно 940 семей беженцев, которые подали иски на возмещение ущерба.

Соединенные Штаты при руководстве Трампа проводили политику «нулевой терпимости». В 2018 году тысячи детей были разделены с их родителями без каких-либо гарантий последующего воссоединения.