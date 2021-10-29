Экономист Александр Разуваев объяснил рост выручки Mail.ru Group в период пандемии

Проигравших от пандемии коронавируса компаний оказалось куда больше, чем выигравших, но такие тоже есть, заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Так, Mail.ru Group Limited опубликовала неаудированную отчетность и сегментные финансовые данные за третий квартал и девять месяцев 2021 года. Как оказалось, выручка фирмы значительно выросла, а рентабельность по EBITDA составила 23,8%.

«В подобном увеличении прибыли у Mail.ru Group Limited нет ничего удивительного. В период коронавирусной эпидемии все, что как-то связано с онлайн-играми, онлайн-торговлей и так далее, получило потенциал для роста. В этих условиях Mail.ru логично стал одним из бенефициаров», — объяснил Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, экономист указал на взрывной рост онлайн-сектора экономики, поскольку большое количество сотрудников различных организаций перешло на удаленный формат. Именно это привело к увеличению времени нахождения у компьютеров и ноутбуков и, соответственно, росту популярности приложений и игр, разработкой которых занимается в том числе и Mail.ru Group.

«Люди сидят на удаленке, и им хочешь-не хочешь, а приходится пользоваться IT-разработками как для работы, так и в личных целях», — добавил эксперт.

Разуваев также предположил, какая тенденция сложится дальше. Например, в случае сохранения пандемийной повестки финансовые результаты Mail.ru Group будут только улучшаться по мере завершения инвестиционного цикла, резюмировал он.