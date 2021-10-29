Только бизнес, ничего личного. Почему Россия пошла на сделку с американскими авиакомпаниями

Россия и США, несмотря на напряженную политическую риторику, постепенно налаживают экономические отношения. В частности, это подтверждает согласие Москвы увеличить количество полетов американских пассажирских самолетов в российском воздушном пространстве. Об этом «Политике Сегодня» заявил независимый аналитик, эксперт по транспортным вопросам Дмитрий Адамидов.

«У нас в 2018 году был пик проблем, сейчас в целом экономические отношения уже не падают, а скорее потихоньку восстанавливаются, пусть и не очень заметно. Резиденты американские остаются достаточно крупными инвесторами в нашу экономику: там и госбумаги, и прямые инвестиции и так далее. Тут просто так странно устроен мир, что у нас в политике заявляют одно, а в реальности — немного другое, причем этот разрыв довольно большой», – отметил эксперт.

Запрос на увеличение числа полетов исходил от группы Airlines for America, которая объединяет несколько крупнейших американских авиакомпаний. Перевозчики потребовали от госсекретаря США Энтони Блинкена провести переговоры с Москвой. В России, в свою очередь, отказывать не стали, даже несмотря на дипломатические уколы.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Так, накануне официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила США в том, что их консульство намеренно не выдает визы российским гражданам и растягивает сроки оформления паспортов. При этом диппредставительство РФ те же процедуры проводит «как в аптеке» — быстро и с минимальной бюрократией.

На фоне этого собеседник «ПС» подчеркнул, что разрешение на увеличение количества полетов через РФ пока что следует рассматривать только как «жест доброй воли».

«Потом посмотрим, потому что у нас консульский-то обмен перекрыт по факту, поэтому увеличить количество рейсов — увеличили, а кто летать-то будет? Либо граждане третьих стран — транзитные, либо люди, которые все-таки смогли визу получить каким-то образом. Поэтому о переломе говорить рано, это просто игры разных групп влияния: одной рукой закрываем, другой — открываем возможности», – констатировал Адамидов.

jetblue.com / Пресс-служба авиакомпании JetBlue

В то же время аналитик отметил, что о выгоде России от авиасделки с США говорить не приходится. Возможность немного заработать на допрейсах получат только аэропорты, в которых будет происходить посадка и обслуживание американских лайнеров.

«Если бы сняли ковидные ограничения, взаимно признали вакцины и консульские отношения наладились, тогда бы выгода была [для России]. Сейчас об этом рано говорить, потому что это скорее мелочевка, которая на общем фоне не видна», – резюмировал собеседник «ПС».

Ранее в Госдепе пожаловались на значительное сокращение дипперсонала в Москве. Сейчас штат американского посольства составляет 120 сотрудников, хотя еще четыре года назад в него входили 1,2 тысячи человек. В США опасаются, что работа представительства в РФ может свестись к уровню «смотрителя».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ввела ограничение на число сотрудников американской дипмиссии в качестве ответа на санкции США и очередной высылки российских дипломатов.

«Когда они рассказывают, что некому оформлять визы, пусть они это не рассказывают нам. Они должны честно набраться мужества и сказать, что они это сделали намеренно. Они намеренно не выдают визы, намеренно удлинили срок оформления паспортов. Намеренно сделали эту процедуру настолько дикой для двадцать первого века, что дальше некуда», — цитирует Захарову ТАСС.

Россия призывает США придерживаться правовой логики и взаимного уважения в дипломатических отношениях.