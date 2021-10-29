Андрей Лопухов указом Путина назначен новым послом РФ на Мальте

Президент России Владимир Путин особым указом назначил директора департамента лингвистического обеспечения Министерства иностранных дел РФ Андрея Лопухова новым послом Москвы на Мальте.

Соответствующие данные появились на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Лопухова Андрея Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мальта», — говорится в указе.

Стоит отметить, что Лопухов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса. Его карьера в системе Министерства иностранных дел началась в 1980 году. В этом же году он стал выпускником МГИМО МИД СССР.