Песков заявил, что дефицит вакцин от COVID-19 в регионах России устранят в сжатые сроки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нехватку препаратов от коронавирусной инфекции в российских регионах ликвидируют в сжатые сроки.

Дефицит вакцин против коронавируса в регионах страны возникает из-за неритмичных темпов прививочной кампании, объяснил представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что нехватка будет устранена в кратчайшие сроки.

«Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы», — сказал Песков.

Он добавил, что система налажена, несмотря на скачкообразное движение вакцинации и краткосрочную нехватку препаратов. Песков ранее сообщил, что в Кремле следят за развитием эпидемиологической обстановки в регионах.