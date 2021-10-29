Глава СОЦПРОФ Вострецов рассказал о неэффективности семичасового рабочего дня в России

Идею перехода на семичасовой рабочий день раскритиковал председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов. Он считает, что это будет неэффективной мерой.

Соответствующее предложение ранее прозвучало от члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб. По ее мнение, переход на семичасовую неделю способен улучшить ситуацию с демографией в стране.

По словам Вострецова, эта идея является крайне неудачной. Он считает более подходящим вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю, который ранее предлагал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«На мой взгляд, сокращение рабочего дня до семи часов вряд ли даст прирост рождаемости. И вообще — считаю эту идею довольно бессмысленной. Мне гораздо ближе предложение Дмитрия Анатольевича Медведева о четырехдневной рабочей неделе, чтобы люди смогли реально ощутить, что у них появился дополнительный выходной», — сообщил Вострецов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, глава СОЦПРОФ считает, что этот час будет попросту растрачен на дорогу. Особенно это касается жителей крупных городов.

Вострецов добавил, что сотрудники, которые готовы перейти на четырехдневную рабочую и при этом работать интенсивнее, должны получить такую возможность. Политик считает, что это будет хорошим стимулом, чтобы люди не изображали деятельность, а действительно работали.

Вострецов ранее положительно оценил идею ввести в России дополнительные дни отдыха. Он считает, что необходимо перенести все праздники на выходные дни, тем самым сделав рабочую неделю длиной в четыре дня.