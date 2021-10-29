Елена Драпеко высказалась о ремейках советских фильмов в проекте «Откровенно»

Депутат госдумы Елена Драпеко вспомнила про перезапуск военной картины «...А зори здесь тихие» и объяснила, почему сомневается в идее современных постановок культовых советских фильмов.

Елена Драпеко активно совмещает карьеру в политике и заботу о семье. Благодаря ей было принято 130 законопроектов, а зрители полюбили ее за трогательную роль в картине «...А зори здесь тихие» об отряде девушек-зенитчиц. Знаменитая история вновь вышла на экраны в 2015 году в перезапуске от режиссера Рената Давлетьярова.

Драпеко призналась, что сомневается в необходимости ребута советских картин. Артистка высказалась о ремейках в проекте «Откровенно».

«Комедии переснимать вообще глупость. Ну как можно «Кавказскую пленницу» переснять. Если бы были талантливые [режиссеры], пытались бы придумать свое», — поделилась Драпеко.

Артистка вспомнила, что Давлетьяров советовался с ней перед работой над перезапуском «...А зори здесь тихие». Тогда звезда предложила постановщику попробовать возродить историю на экране. Однако вскоре он признался, что современное поколение артистов оказались незнакомы с историей военного прошлого и не смогли прочувствовать «накал страстей».

Драпеко также рассказала о послевоенном детстве, теплых отношениях с любимым отцом и семейном счастье. Полная запись интервью доступна на сайте ФАН.