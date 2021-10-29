Песков назвал прерогативой комитета по этике ситуацию с задержанным депутатом Рашкиным

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя задержание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с разделанной тушей лося под Саратовом, заявил, что власти находятся в курсе ситуации.

По словам Пескова, в Кремле ознакомились с сообщениями средств массовой информации о случившемся.

«Конечно, наши правоохранительные и главные природоохранительные ведомства должны прийти к соответствующему заключению. А дальше комитета по этике и самого охотника прерогатива», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Утром 29 октября стало известно о задержании депутата от КПРФ Валерия Рашкина с убитым лосем в Лысогорском районе Саратовской области, в котором охота запрещена. Сам парламентарий заявил, что они с приятелем нашли животное в лесу, решили его забрать и разделить. По словам политика, он осознавал незаконность своих действий. От медосвидетельствования на наличие алкогольного опьянения Рашкин отказался. По факту инцидента было возбуждено дело о незаконной охоте.