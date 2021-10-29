В Кремле отказались комментировать возможные отставки губернаторов

Кремль не комментирует возможные отставки глав регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отказался комментировать возможные отставки губернаторов. Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов о кадровых перестановках в связи с успехами глав регионов в борьбе с коронавирусом.

«Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые решения президента», — пояснил пресс-секретарь.

Журналистов интересовал вопрос, будет ли глава государства связывать успехи борьбы регионов с пандемией и политическую карьеру губернаторов.

В Москве ранее ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября в целях противодействии коронавирусной инфекции. Мэр города Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение.