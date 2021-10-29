Непродовольственные магазины приостановят работу в Чувашии с 30 октября

Непродовольственные магазины временно будут закрыты в Чувашии на период нерабочих дней, который введен с 30 октября.

Власти Чувашии ввели новые ограничительные меры на фоне эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией в регионе. Во время нерабочих дней планируется приостановить работу всех магазинов. Исключением являются торговые точки, которые предоставляют продовольствие.

Как сообщалось ранее, в некоторых муниципалитетах региона выходные начнутся с 26 октября и продлятся до 7 ноября. Решение приняли в ходе заседания, которое провел глава Чувашской Республики Олег Николаев. Специалисты выделили районы, которые находятся в зоне высокого риска по коронавирусу.