Серый кардинал. ЛДПР готова забрать Томь у губернатора Жвачкина

Ранее озвученные аналитическими Telegram-каналами прогнозы о досрочной отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина подтвердили в Москве. Сразу четыре инсайдера РБК в кулуарах Кремля доложили, что кресло главы кедровой житницы России освободится еще до конца этого года.

Финальное решение, впрочем, все равно будет принимать президент Владимир Путин. Один из источников заверил, что вероятность ухода Жвачкина на пенсию «высочайшая». Выше, кажется, уже некуда: Сергей Анатольевич правит регионом второй срок подряд, и к следующим губернаторским выборам (пройдут в 2022 году в 14 субъектах РФ, в том числе в Томской области) единороссу стукнет 65 лет.

Возраст для губернатора, что называется, «отставной», да и с региональными проблемами господину Жвачкину не везет. То долговая яма углубится на несколько миллиардов, то непокорные чиновники взбунтуются против вакцинации от коронавируса, то несистемные оппозиционеры отвоюют у правящей партии кресла в гордуме.

Спасти положение Жвачкин пытается послаблениями в карантинной политике, однако толка от этого немного – судя по заявлениям приближенных к АП, «зеленая папочка» с фамилией губернатора по-прежнему покоится на рабочем столе президента. Либерал-демократы тем временем намереваются взять Томскую область под свое крыло.

tomsk.gov.ru / Администрация Томской области

«Полувоенное время»

Как отмечают специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ярко выраженных проблем томичи не испытывают, а события области федеральные каналы редко преподносят под «острым» соусом. Сергею Жвачкину однако все же удается поддерживать вокруг себя информационный шум через резкие высказывания, что называется, «на грани».

Юлить, как известно, у сибиряков не принято. Вот и две недели назад губернатор, к примеру, не сдержался и «обнадежил» обеспокоенных новыми карантинными мерами томичей. Посреди эфирной тишины из уст Жвачкина грянула страшная правда:

«Лекарства от ковида не было и нет. Единственный способ обезопасить себя – это вакцина. Но если мы будем прививаться такими темпами, то встретим не только четвертую, но и пятую, и десятую волну эпидемии. Давайте ответим себе на вопрос: мы этого хотим?».

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Более актуальный для жителей Томской области вопрос о закрытии всего и вся во время карантинной недели глава региона тоже не оставил без внимания. Находчивый господин Жвачкин поддержал позицию столичных властей и с радостью объявил, что локдауна в его вотчине не будет. Более того, во время «коронавирусных каникул» торговые центры продолжат работу на радость сибирякам, но с одной оговоркой.

«Развлекательная инфраструктура в них работать не будет – будут закрыты кинотеатры, детские игровые залы», — предупредил Сергей Анатольевич.

Процесс приобретения населением Томской области коллективного иммунитета, по мнению губернатора, тормозят прежде всего местные чиновники, которые не спешат прививаться. Для них управленец сделал отдельное предупреждение, на время позабыв про необязательный характер вакцинации в РФ.

«Вакцинация для них [чиновников] носит обязательный характер, — подчеркнул Жвачкин. — Учтите – спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы. Уговоры кончились, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе будем c ними расставаться».

Подобной риторикой Жвачкин с лихвой компенсирует отсутствие серьезных проблем во вверенном ему регионе, считают эксперты «Незыгаря». «Коммуникативные сложности» в общении с подчиненными, которые периодически испытывает губернатор, порой выливаются в откровенно настораживающие фразы, граничащие с угрозами.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Достаточно вспомнить спич Сергея Жвачкина в апреле прошлого года, когда он обратился ко всем томичам, распространяющим «отрицательные новости».

«Если вы считаете, что вы под разными никами, как под масками медицинскими спрятались, то вы ошибаетесь. Государство знает ваши фамилии и адреса. И сегодня полувоенное время, я прошу вас это учесть», — подвел черту чиновник, скрестив руки.

Долговые обязательства

Доподлинно неизвестно, в каких еще регионах страны введен режим «полувоенного времени», но войну за областную казну Жвачкин пока проигрывает. Местные политологи сетуют на «казусные межбюджетные отношения» — Томская область, по их словам, «сползает в экономические аутсайдеры», еле справляясь с коммерческими долгами банков (общая долговая нагрузка, по самым скромным оценкам, около 45 миллиардов рублей).

Рейтинг губернатора, помимо перманентного падения из-за провокационных высказываний, серьезно пострадал в 2020 году, когда арестовали тогдашнего мэра Томска Ивана Кляйна по делу о превышении должностных полномочий. В сентябре этого года случился провал на более серьезном уровне: кандидаты от оппозиции взяли большинство кресел в городской думе, оставив единороссам лишь 11 мест из 37.

«Инсайдеры в регионе говорят, что Жвачкин демонстрирует стремление сохранить свой пост и переизбраться, однако испытывает значительные сложности в связи с риском попасть под осенний или весенний губернаторопад», — пишет «Незыгарь».

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Сомнительная эффективность

Теперь, когда слухи об отставке подтвердились, сибирскую эстафету готов перехватить подопечный Владимира Жириновского экс-депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев. Так, по крайней мере, утверждают журналисты из URA.ru. Лидер либерал-демократов, по их словам, уже согласовал кандидатуру Жигарева с Путиным.

Гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов слухам не доверяет. Политолог не без иронии отнесся к словам источников РБК и обратил внимание, что решение об отставке того или иного губернатора «принимается в кабинетах, откуда утечек не бывает». Если же домыслы окажутся правдой, регион едва ли отдадут соратнику Жириновского, считает спикер.

«Позиции ЛДПР в Томской области, скажем так, неоднозначно крепкие. Там есть выборная активность в их пользу, но что-то я сомневаюсь, что после Хабаровского края центр отдаст Томск либерал-демократам. Слишком как-то будет роскошно. Тем более еще ни один ЛДПР-овский губернатор своей эффективности не доказал», — подвел итог Старовойтов.

К Жвачкину у политолога претензий нет. «Крепкий губернатор», по его мнению, держит ситуацию под контролем. Контроль этот, судя по всему, распространяется даже на улицы региональной столицы. Афишу спектакля под названием: «Сережа очень тупой» со здания Томского драматического театра сняли практически сразу после ее появления и, поговаривают, не без ведома Сергея Анатольевича.