Песков: Россия не будет обсуждать закон о СМИ-иноагентах с третьими странами

Москва не станет прислушиваться к критике иностранных государств по поводу закона о СМИ-иностранных агентах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал нападки Соединенных Штатов. В Госдепе выпустили заявление от имени Вашингтона и союзных стран, где раскритиковали российские власти и указали на «притеснение в отношении независимых журналистов и СМИ». Песков обозначил позицию Москвы по этому вопросу на встрече с прессой.

«Речь идет о нашем внутреннем законодательстве, мы не намерены его ни с кем обсуждать», — подчеркнул пресс-секретарь в ответ на выпады в сторону закона о СМИ-иноагентах.

Ранее российский Минюст ужесточил правила работы для изданий со статусом иностранного агента. Такие организации должны ежегодно предоставлять отчеты о доходах, расходах и проводимых мероприятиях.