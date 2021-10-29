Востоковед Сатановский предрек новую диверсию Украины в России из-за Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский воодушевился после решения Нидерландов передать скифское золото Киеву, уверен политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Поэтому соседнее государство может предпринять антироссийскую диверсию.

Эксперт прокомментировал реакцию Украины на вердикт Апелляционного суда Амстердама. По мнению инстанции, Музей Алларда Пирсона, где временно находилась коллекция, должен сдать экспонаты на хранение Киеву «до стабилизации» обстановки в Крыму. Востоковед в эфире программы «Полный контакт» на пальцах объяснил возможность диверсий Украины в России после решения по скифскому золоту. Он подчеркнул, Зеленский испытывает эмоциональный подъем из-за мнимой «победы».

«У Зеленского, каким бы он ни был шутом гороховым, просто праздник на его улице: "Нам вернули скифское золото, следом мы вернем Крым. Наши беспилотники "Байрактары" в Донбассе, а завтра, если что, и в Крыму мы их применим"», — процитировал точку зрения президента Сатановский.

Он предупредил об угрозе антироссийских диверсий со стороны Украины на фоне настроений главы государства. Провокационные заявления некоторых киевских политиков могут стать реальностью, пояснил Сатановский.

«Нам же диверсии тоже обещают на российской территории не только в Крыму. Можно сто раз называть (советника главы офиса президента Украины Алексея — Прим. ред.) Арестовича неадекватным, но я бы прислушивался к любым сумасшедшим в этой ситуации», — отметил эксперт.

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина исключила возможность претензий на коллекцию со стороны Киева. Решение Амстердама стало нарушением всех международных норм, подчеркнула она.