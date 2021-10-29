Шутка за шуткой. ИА «Панорама» посоветовало Беглову не воевать с сатириками

Новость сатирического издания «Панорама» об увеличении платы за проезд в общественном транспорте Петербурга на время ковидных каникул в десять раз — до 550 рублей — произвела на градоначальника Александра Беглова обратный эффект. Авторов фейковой заметки возглавляющий европейскую столицу России уроженец Баку окрестил «подонками» и пообещал пожаловаться на них в силовые структуры.

«Люди, которые распространяют именно такие слухи, — это самые настоящие подонки. Во-первых, пугают, во-вторых, создают страх у людей. И вместо того, чтобы помочь в этой сложной ситуации, создают напряжение. Мы по всем таким слухам обращались и будем обращаться в силовые структуры. Потому что так нельзя же», — заявил Беглов в эфире телеканала «78» (цитата по РИА «Новости»).

Александр Дмитриевич еще в 2019 году подозревал, что в Петербурге завелись «активнутые и противные» люди, однако спецкор ИА «Панорама» Виталий Манн заверил «Политику Сегодня», что в городе на Неве не проживает.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Комментируя возмущение Беглова и намерение чиновника обратиться к силовикам, Манн намекнул, что его коллеги сами с усами — законы выучили, чего желают и начальнику Смольного.

«Советуем изучить законодательство, а также не делать поспешных выводов и заявлений. Заодно не воевать с сатириками, ведь эффект может быть и отрицательный в политическом плане», — усмехнулся собеседник «ПС».

Несмотря на тяжелое бремя забот о петербуржцах, у которых, к слову, закончилась вакцина «Спутник Лайт», Александр Беглов подчас демонстрирует, что ничто человеческое ему не чуждо. Например, пресловутый юмор. В 2019 году Александр Дмитриевич отметился ироничным перфомансом в Театре марионеток.

С надетой на руку куклой 63-летний градоначальник приветствовал дяденек и тетенек, называл себя «молодым человеком с усами», «дядей Сашей» и с нескрываемым удовольствием принимал реплики из зала о том, что он теперь действующий губернатор.

Виталий Манн не взялся оценить эффективность главы города там, где требуется вся серьезность, однако заверил, что в кругу его знакомых предыдущего хозяина Смольного Георгия Полтавченко считают более успешным. И это несмотря на то, что последний инициировал передачу Исаакиевского собора РПЦ и обзывал петербуржцев «жлобами».

«Вообще хорошие мнения о нем [Беглове] встречаются редко, реже, чем о его коллегах из других регионов», — отбросив иронию, посочувствовал Манн жителям города на Неве.

Отвечая на вопрос о склонности российских чиновников в непонятных ситуациях жаловаться в силовые и надзорные органы, Виталий Манн сформулировал принципиальную позицию — специально для власть имущих ИА «Панорама» не будет размещать дисклеймер «Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».

О том, что весь контент носит сатирический характер читателям, и так сообщается на главной странице.

Пока петербургские власти готовятся наказать авторов сатирической заметки, в КСК «Тинькофф Арена» накануне состоялся концерт, посвященный 60-летнему юбилею Народного артиста России, известного саксофониста Игоря Бутмана. Аншлаговое выступление своего друга-музыканта на фоне четвертой волны коронавируса и растущей смертности посетил и Александр Беглов.

По данным «Делового Петербурга», глава города пренебрег ношением маски. Но «подонки», вероятно, все равно работают в редакции ИА «Панорама».