Председатель Госдумы Володин: три новых закона в России вступят в силу с 1 ноября

Несколько новых законов вступят в силу в Российской Федерации с 1 ноября, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, производители алкоголя без добавления этилового спирта будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Председатель Госдумы уточнил, что контроль над этим возьмет Росалкогольрегулирование. Также Володин отметил, что требование не распространится на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

В сообщении в социальной сети он добавил, что второй закон является предписанием компаниям и индивидуальным предпринимателям предоставить информацию о корпоративных номерах до 30 ноября. По его словам, в противном случае карты будут заблокированы. Уточняется, что данные должны подтвердить сотрудники.

С начала ноября в Российской Федерации будет усилен контроль за оборотом драгоценных металлов. Организации смогут самостоятельно вносить информацию о количестве полученных и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов в специальную систему.

Ранее Министерство экономического развития РФ предложило меры поддержки строителей транспортной инфраструктуры. В июле восемь крупнейших российских строительных организаций пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на убытки и кризис в отрасли.