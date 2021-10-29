МВД возбудило дело после обнаружения мертвого лося в машине депутата Рашкина

Следственные органы завели уголовное дело после сообщений о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области. Там полицейские остановили депутата Государственной думы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина, в служебной машине которого нашли убитого лося.

«При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови. Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

Рашкину предложили провериться на состояние опьянения. Однако от медосвидетельствования он отказался. Правоохранители составили протокол об административном правонарушении. Также депутата и его приятеля проверяют на возможную причастность к незаконной добыче животного.