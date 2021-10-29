Власти Самарской области обязали работодателей перевести пожилых сотрудников на удаленку

Руководители организаций в Самарской области должны будут перевести пожилых сотрудников на удаленный режим работы.

Власти региона также обязали работодателей перевести на дистанционный формат сотрудников, которые страдают от хронических заболеваний. Удаленка в Самарской области продлится в течение четырех недель.

Как сообщалось ранее, власти Самарской области дополнительные нерабочие дни объявили с 25 октября с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. В общеобразовательных заведениях Самары и области каникулы пройдут с 25 октября по 3 ноября. Затем до 8 ноября будут длиться праздники, которые предусмотрены производственным календарем.