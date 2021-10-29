Адвокаты по делу MH17 сообщили о слежке после выступления в суде

Адвокаты по делу о крушении авиалайнера, следовавшего рейсом MH17, пожаловались на слежку неизвестных мужчин. Об этом сообщил Нацкоординатор по борьбе с терроризмом и безопасностью (NCTV) Нидерландов.

Правозащитники родственников жертв авиакатастрофы MH17 сообщили, что мужчины в темных очках тайно преследуют их после того, как состоялось слушание в суде. Юристы выступали на заседании от имени близких погибших.

«Один из адвокатов заявил, что видел у себя дома двух подозрительных мужчин в солнцезащитных очках», — говорится в сообщении NCTV.

Всего известно о четырех случаях преследования. Сами адвокаты не знают, кто именно стал инициатором тайной слежки, и с опаской относятся к происходящему. Нацкоординатор по борьбе с терроризмом и безопасностью Нидерландов предложил правозащитникам программу защиты после их жалоб на слежку.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта.