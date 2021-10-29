Кремль: Путин обсудит восстановление мировой экономики на саммите G20

Президент России Владимир Путин поучаствует в саммите G20, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается в заявлении, в ходе переговоров состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, а также обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития/

«Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации», — говорится в сообщении Кремля.

Ключевые решения саммита зафиксируют в итоговой декларации. Встреча «Большой семерки» состоится 30-31 октября.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров очно поучаствует в саммите G20, который пройдет в Риме. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.