Норкин развеселил гостей «Места встречи» анекдотом про съемки «Мимино» в условиях пандемии

Известный телеведущий и шоумен Андрей Норкин развеселил гостей программы «Место встречи» анекдотом, приуроченным к пандемии. Действие происходило в студии телеканала НТВ.

Андрей Норкин провел очередной выпуск ток-шоу, на котором снова рассмешил гостей новой шуткой. Ведущий часто открыто и остро комментирует резонансные темы. Шоумен делает это с помощью анекдотов. Преданные поклонники и приглашенные эксперты телестудии слушают его с интересом и часто до слез смеются от забавных историй.

В последнем выпуске Норкин высмеял новые ограничения, которые ввели в Москве против COVID-19. Телеведущий предложил зрителям альтернативный вариант советского фильма «Мимино» в условиях пандемии. Норкин представил, как бы сейчас в столице снимали знаменитую киноленту.

«Лариса Ивановна, с 28 числа в ресторан нельзя, приезжайте сразу ко мне», — пошутил ведущий, притворяясь главным героем, влюбленным в москвичку.

В Москве с 28 октября по 7 ноября ввели нерабочую неделю. Мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий указ. Такие меры приняты в качестве противодействия распространению коронавирусной инфекции.