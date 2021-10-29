Дрозденко объяснил, почему США не смогут устроить Перл-Харбор в Черном море

Главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что Черноморский флот РФ всегда находится в состоянии боевой готовности и надежно защищен средствами противовоздушной и противоракетной обороны, а также комплексами обнаружения и отслеживания ракет. Это не позволит НАТО во главе с США устроить в черноморской акватории второй Перл-Харбор, убежден эксперт.

Напомним внезапное нападение японцев на американские базы на Гавайских островах в 1941 году обернулось огромными потерями для флота США. Но с тех пор прогресс шагнул далеко вперед, напомнил Дрозденко.

«Мы живем не середине XX века. В современной ситуации устроить так любимый американцами Перл-Харбор не получится. Поэтому высказывания американского журналиста не более чем фантазия или глупость непрофессионала», – подчеркнул аналитик.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Ранее в американском издании Forbes рассказали о наличии у США бомбардировщиков B-1 Lancer, которые способны помочь НАТО разгромить ВМФ РФ. По заявлению журналистов, каждый самолет вмещает на борту до полусотни противокорабельных ракет. А американским военным якобы достаточно одного пролета, чтобы потопить все суда Балтийского или значительно проредить ряды Черноморского флота России.

Главред «Арсенала Отечества» назвал эту статью исключительно пропагандистской. По его мнению, сценарий, описанный в ней, не имеют ничего общего с реальным положением дел.

«Такие статьи нужны для создания информационного фона, который может представить Россию слабой военной страной по сравнению с блоком НАТО и ВВС США», – пояснил эксперт.

Ранее бывший сенатор РФ Франц Клинцевич отреагировал на требование США отключить российскую систему защиты от превентивного удара «Патриот». Он объяснил, как американцы сами же и способствуют тому, чтобы «ядерный щит» РФ всегда был активен.