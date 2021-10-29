Вез в полицию. Зачем коммунисту Рашкину понадобился в машине мертвый лось

После резонансного задержания депутата Госдумы VIII созыва от КПРФ Валерия Рашкина полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба (ч. 1 статьи УК РФ 258). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей, лишения свободы до двух лет или исправительных работ на аналогичный срок.

В отношении депутата также составлен административный протокол (статья 12.26 КоАП) за отказ от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Подозрения у полицейских вызвала нетвердая походка Рашкина и характерный румянец на лице. Теперь ему грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение водительских прав до двух лет.

За лишение Рашкина депутатского иммунитета уже выступили некоторые из его коллег, в частности, Виталий Милонов («Единая Россия»).

Но пока ведутся следственные мероприятия, строить предположения о будущем господина Рашкина рано, заявил «Политике Сегодня» адвокат Сергей Черский. Если вина будет доказана, то, безусловно, депутата привлекут к уголовной ответственности, уверен юрист.

Ранее в пресс-службе главного управления МВД России по Саратовской области сообщили, что представителя КПРФ задержали за рулем Lada Largus, оформленной на саратовское областное отделение партии. В багажнике авто был обнаружен убитый лось, топор и два окровавленных ножа. Драма разворачивалась в охотничьем угодье Лысогорского района. В саратовском охотничьем комитете уточнили, что «квоты на лосей» не выдавали

Рашкин утверждает, что животное не убивал, а якобы нашел уже мертвым и решил забрать на мясо. Позднее и вовсе заявил, что подобрал тушу, чтобы передать полиции. Видимо, на формулировку единой версии произошедшего в КПРФ потребовалось время: корреспондент «Политики Сегодня» несколько часов пытался связаться с представителями партии. Но те, либо не отвечали на звонки, либо сбрасывали, услышав вопрос про соратника.

Депутат Госдумы VIII созыва Александр Хинштейн в истории пойманного на горячем коммуниста разглядел лицемерное поведение последователей Ленина. В своем Telegram-канале он разразился критической тирадой:

«Если бы Валерий Рашкин был единоросом, мы не только уже исключили бы его из партии, но и сами поставили вопрос о его ответственности. В действиях Рашкина — очевидны составы, как уголовного преступления (ст. 258 УК РФ — незаконная охота), так и административного правонарушения (ст.12.26 КоАП- отказ от медосвидетельствования). Но, поскольку Рашкин — депутат от КПРФ, ждем обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».

Хинштейн почти угадал. К 15.00 в КПРФ представили официальную позицию. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов назвал инцидент «грандиозной провокацией».

«Во-первых, очевидно, что это грандиозная провокация против Рашкина. Второе, связи с Рашкиным нет, это вообще незаконное задержание депутата Госдумы, я думаю, надо будет обращаться к генеральному прокурору по этому поводу», — сказал Обухов.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

В другом крыле сторонников макрсизма-ленинизма призвали действовать радикально. Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в беседе с «ПС» подчеркнул, что оскандалившийся депутат совершил недостойный проступок.

«Правильно было, если бы КПРФ исключили его из своих рядов. И Рашкин давно не коммунист, а скорее либерал. Впрочем, и КПРФ давно предала коммунистические идеи и превратилась в буржуазию. Печальная ситуация, будем наблюдать за развитием», — сказал Сурайкин.

Примечательно, что еще несколько лет назад господин Рашкин позиционировал себя как зоозащитник. В 2015 году вместе с коллегами коммунист адресовал президенту РФ письмо о необходимости защиты гималайского медведя. Спустя год депутат сотрясал воздух, требуя ужесточить наказание для живодеров.