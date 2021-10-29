РБК: Кремль планирует досрочно отправить в отставку губернатора Кировской области Васильева

Губернатор Кировской области Игорь Васильев может досрочно покинуть свой пост по решению Кремля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

Полномочия Васильева истекают осенью 2022 года, в Кремле рассматривают возможность досрочно отправить его в отставку из-за низких рейтингов политика.



На федеральном уровне говорится, что губернатор Кировской области недостаточно эффективно управляет регионом. У Васильева «катастрофически низкий рейтинг», и глава находится в так называемой «красной зоне», подчеркнул источник, знакомый с ситуацией в регионе.

Ранее сообщалось, что в Кремле запланировали отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Вероятность его ухода — высочайшая.