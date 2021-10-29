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Юшков объяснил, как Россия исправляет газовые промашки европейцев

Юшков объяснил, как Россия исправляет газовые промашки европейцев

Европа не смогла восполнить собственные запасы газа в хранилищах накануне зимних холодов, а теперь винит «Газпром» и в дефиците голубого топлива, и в высоких ценах на него. На это обратил внимание эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он напомнил, что как только Россия решила увеличить поставку газа в Европу, цены тут же снизились. Некоторые европейские политики моментально обвинили «Газпром» в подорожании топлива.

«До этого цена газа на спотовом рынке Европы каждый раз поднималась, когда европейцы публиковали статистику газа в подземных хранилищах ЕС. По аналогии получается, что надо проводить расследование против статистического ведомства ЕС», — сострил эксперт.

При этом сейчас «Газпром» фактически делает работу за европейцев, ведь они должны были своевременно восполнить запасы топлива в хранилищах. Но вместо этого весной и летом Европа заняла выжидательную позицию — надеялась на падение цен на газ, рассуждает Юшков. Тогда стоимость топлива варьировалась на уровне 400-500 долларов за тысячу кубометров, что, видимо, не устраивало лидеров Старого света.

А вот Россия в отличие от стран Евросоюза серьезно подготовилась к грядущим холодам.

Юшков объяснил, как Россия исправляет газовые промашки европейцев
pixabay.com  / 

«"Газпром", по сути, исправляет промашки европейцев, которые сами не закачали газ в свои хранилища», — считает эксперт.

Беспрецедентная закачка топлива в российские подземные хранилища газа (ПХГ) необходима для надежного и стабильного прохождения отопительного сезона не только внутри страны. Часть этих запасов, по мнению аналитика, предназначаются Европе.

Когда газопровод «Северный поток — 2» начнет работу, компания через него запустит как топливо из текущей добычи, так и из российских ПХГ, резюмировал Юшков.

Ранее политолог, бывший глава израильской службы «Натив» Яков Кедми выразил мнение, что энергетический кризис в Европе связан с противоборством Брюсселя «СП-2». Если бы Европейский союз смог забыть о политических мотивах и прекратил противостояние запуску газопровода, то проблемы с дефицитом голубого топлива быстро разрешились.