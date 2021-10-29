Депутата Госдумы от КПРФ Рашкина поймали с мертвым лосем под Саратовом

Сотрудники правоохранительных органов Саратовской области остановили машину, за рулем которой был депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, в угодьях Лысогорского района. В багажнике Lada Largus, зарегистрированной на Саратовское областное отделение КПРФ, был обнаружен убитый лось.

По словам парламентария, он со своим 49-летним спутником нашли мертвое животное в лесу и решили его забрать себе и разделать. Рашкин заявил, что осознавал всю незаконность совершаемых им действий, сообщает ИА «Регион 64».

Согласно имеющейся информации, ущерб от незаконной добычи дикого животного может составить 240 тыс. для самца лося и 400 тыс. рублей для самки. При задержании автомобиля с парламентарием присутствовал сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. Валерию Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения, но народный избранник отказался от процедуры. Правоохранители составили административный протокол на коммуниста по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).