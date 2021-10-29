Власти Башкирии усилили ограничения в нерабочие дни

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса, согласно которому в период нерабочих дней будут усилены ограничительные меры.

Нерабочие дни в республике объявлены с 30 октября по 7 ноября. Начиная с субботы в регионе начнет действовать запрет на проведение культурных и спортивных мероприятий, а также деятельность предприятий общепита с 23:00 до 6:00, за исключением доставки еды.

«С 29 октября 2021 года обязательный режим самоизоляции должны соблюдать жители в возрасте старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями, за исключением тех, у кого есть сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса, полученный с использованием портала «Госуслуги» <...> или справка о перенесенном в течение шести месяцев COVID-2019», — говорится в документе.

Кроме того, в общественные места с введенными ограничениями снова начнут пускать людей с официальными медотводами к вакцинации от COVID-19. Согласно указу, работодателям также рекомендуется перевести на дистанционный формат работы сотрудников старше 60 лет и тех, у кого наблюдаются хронические заболевания.

В Роспотребнадзоре ранее объяснили необходимость нерабочих дней. Такая мера направлена на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает телеканал «360».