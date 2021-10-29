Аршавин допустил, что Селихов займет место в воротах «Спартака» в следующем матче

Андрей Аршавин не исключил, что тренеры «Спартака» проведут ротацию голкипера в ближайшем матче РПЛ.

Александр Селихов может сменить Александра Максименко на позиции вратаря «Спартака» в игре 13-го тура РПЛ с «Ростовом». Соответствующее мнение в эфире телеканала «Матч ТВ» озвучил Андрей Аршавин.

«Если Селихов по здоровью готов, то, думаю, он выйдет на матч. Про Реброва я вообще забыл, что он существует как вратарь. Может быть, Максименко и совершал ошибки, но для меня он достаточно хорошего качества вратарь», — подчеркнул экс-полузащитник «Зенита».

В этом сезоне Максименко принял участие во всех 12 матчах «Спартака» в РПЛ и пропустил 17 голов. В последней игре красно-белые потерпели самое крупное поражение в истории чемпионатов России, уступив «Зениту» со счетом 1:7.