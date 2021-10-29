Беглов назвал подонками авторов ИА «Панорама» после шутки о подорожании проезда в Петербурге

Власти Петербурга намерены обратиться в правоохранительные органы с жалобой на авторов сатирической заметки ИА «Панорама», в которой сообщалось о якобы повышении стоимости проезда в общественном транспорте в нерабочие дни. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

По словам градоначальника, власти Северной столицы во всех случаях с подобными слухами обращались и планируют обращаться в дальнейшем в силовые структуры. Беглов считает, что в данном случае это «не просто какие-то шутки или анекдот», а настоящее преступление.

«Люди, которые распространяют именно такие слухи, — это самые настоящие подонки. Во-первых, пугают, во-вторых, создают страх у людей. И вместо того, чтобы помочь в этой сложной ситуации, создают напряжение», — отметил глава Петербурга в эфире телеканала «78».

Ранее сатирическое издание «Панорама» опубликовало сообщение, что губернатор Северной столицы якобы подписал документ, который подразумевает повышение цен на проезд в метро в десять раз, а в наземном транспорте — в пять. Данную информацию оперативно опровергли в городском комитете по транспорту.

Петербуржцев ранее предупредили, что объекты развлечения и предприятия общепита прекратят работать по ночам. Новое ограничение вступит в силу с 8 ноября, сообщает телеканал «360».