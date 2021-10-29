Профессор Томпсон предрекла Европе застой после ухода Меркель из политики

Долгие годы неформального руководства Евросоюзом со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель не прошли даром. За это время союз утратил былое единство, руководить им на этом этапе не представляется возможным, заявила профессор Кембриджского университета Хелен Томпсон для американской газеты The New York Times.

По ее словам, европейские политики начали соревноваться между собой после того, как канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что не собирается участвовать в выборах и покидает политику. Однако в текущих геополитических условиях руководить Евросоюзом просто невозможно.

«По самым разным вопросам — верховенство закона, атомная энергетика, оборонная политика и, не в последнюю очередь, отношения с Китаем — внутри Европы сохраняются глубокие разногласия, и пространства для маневра практически нет», — сказала она.

Вместе с тем Томпсон добавила, что достигать компромиссы, как это удавалось канцлеру Меркель, больше не представляется возможным. К тому же никаких явных претендентов на неформальный пост лидера Евросоюза сейчас нет. А без грамотного руководства союз, очевидно, столкнется с неприятными последствиями и застоем, резюмировала американский профессор.

В конце сентября в Германии состоялись всеобщие выборы, в которых Меркель заранее отказалась участвовать. Главным претендентом на место канцлера стал лидер социал-демократической партии ФРГ Олаф Шольц.