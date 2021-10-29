Политолог Ермолаев рассказал о незавидной судьбе жителей Украины при Зеленском

Конституционные права простых украинцев преднамеренно сокращают, а за попытки отстоять свои свободы народ подвергается преследованиям. Виной столь плачевного положения граждан Украины стала политика президента Владимира Зеленского. Такое мнение озвучил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.

В эфире телеканала «Первый независимый» эксперт заявил, что сегодня статус украинцев можно определить термином «крепостные граждане».

«Когда человек, имея статус гражданина, имея декларированные права и свободы по Конституции страны, в которой он живет, вдруг оказывается урезан, и обрезан в этих правах», — объяснил политолог.

Проанализировав проблему, Ермолаев ужаснулся тому, что формат «крепостного гражданства» распространяется почти на все население страны.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Другим печальным моментом, продолжил эксперт, является тот факт, что украинцы постепенно начинают мириться с нарушением собственных прав и ограничением свобод.

Такое положение становится нормой, а киевские власти планомерно пытаются убедить людей, что статьи конституции допустимо нарушать, подвел итог политолог.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Зеленский оказался хуже своего предшественника Петра Порошенко, потому что у последнего были хотя бы «минимальные представления о человечности и коммерции». Кроме того, считает блогер, действующий президент Украины должен пожизненно сесть в тюрьму за подписание антиконституционных указов.