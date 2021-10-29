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Погребинский назвал главную причину «нервного состояния» Зеленского

Погребинский назвал главную причину «нервного состояния» Зеленского

Политика президента Украины Владимира Зеленского вызывает все больше раздражения не только у Запада, но и у простых жителей. Падение рейтингов заставляет главу государства нервничать, отсюда его «истеричное» поведение, заявил в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ» политолог Михаил Погребинский

По данным октябрьского исследования социологической службы Центра Разумкова, если бы выборы состоялись в ближайшее время, за действующего главу Украины проголосовали бы 16,6% опрошенных. В августе эта цифра была равна 19,5%.

«Представление о том, кто сейчас у власти, у населения определилось. И это одна из причин, почему Зеленский нервничает, я бы даже сказал истерит, говорит всякий бред, в который ни сам не верит, ни эти идиоты типа Арестовича, не верят. Отчасти одна из причин — это заметное падение его поддержки у населения», – подчеркнул Погребинский.

Погребинский назвал главную причину «нервного состояния» Зеленского
Федеральное агентство новостей  / Семен Притула

Одна из последних выходок Зеленского подвергла его жесткой критике со стороны украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которую возглавляет обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук. Президент заявил, что «с удовольствием» обменяет политика, которого в начале октября поместили под домашний арест, на находящихся в России украинцев. Это стало поводом для обвинения украинского лидера в разыгрывании «дешевого политического шоу» и пренебрежении Конституцией. 

А накануне солдаты ВСУ записали из Донбасса видеообращение, где пожаловались, что планируют отступление с зоны боевых действий, поскольку власть не прислала им обещанное подкрепление. Они обратились лично к Зеленскому, заявив, что ценят свои жизни больше, чем «понты» президента.

Вместе с тем все меньше поддержки украинский лидер получает и с Запада. Так, накануне США отказались продавать Киеву израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол», на поставку которой Зеленский якобы договорился в ходе своего визита в Вашингтон в сентябре.

А в Германии всерьез обеспокоились применением ВСУ турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе. Атаку на ополченцев ЛДНР в Берлине, мягко говоря, не оценили и призвали больше не применять это оружие. Украинский посол в ФРГ в свою очередь накинулся с ответными обвинениями и посоветовал немцам думать в первую очередь о том, как ускорить организацию «нормандского формата».

Череда подобных разногласий с западными покровителями также накладывает отпечаток на поведение Зеленского, убежден Погребинский.

«Это тоже заставляет президента нервничать, и он сдает одну позицию за другой», – резюмировал политолог.

Однако у Зеленского есть козырь в рукаве, который позволяет ему продолжать вести хаотичную политику, считает аналитик. По его словам, на Украине до сих пор нет альтернативного лидера, который в равной степени мог бы претендовать на власть.