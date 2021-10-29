РБК: губернатор Томской области Жвачкин может покинуть свой пост до конца года

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин может уйти в отставку до конца 2021 года по решению Кремля. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в Администрации президента РФ.

В Кремле обсуждается отставка главы Томской области Сергея Жвачкина. Уточняется, что губернатор с большой долей вероятности покинет свою должность.

«Вероятность (ухода Жвачкина — Прим.ред.) высочайшая», — сказал источник.

Окончательное решение примет президент России Владимир Путин.

Сергей Жвачкин возглавил Томскую область в 2012 году, и его официальные полномочия истекают осенью 2022 года. Прежняя карьера была связана с нефтегазовой сферой.