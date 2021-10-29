Telegram-канал NEXTA признали в Белоруссии экстремистским формированием

МВД Белоруссии сообщило, что telegram-канал NEXTA был признан экстремистским формированием. Такая же участь постигла telegram-каналы NEXTA-Live и LUXTA, добавили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с принятым решением, деятельность перечисленных интернет-ресурсов объявлена запрещенной на территории Белоруссии. Официальная формулировка постановления гласит, что указанные telegram-каналы внесены в список организаций, формирований, а также индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.