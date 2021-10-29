Власти Курганской области заявили о дефиците вакцины «Спутник Лайт»

Власти Курганской области сообщили, что в регионе закончилась однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

Дефицит «Спутника Лайт» наблюдается в Кургане и региональных муниципалитетах. Областной Департамент здравоохранения отправил заявку на поставку 20 тыс. доз препарата, рассказали ТАСС в пресс-службе губернатора.

«Это связано с повышенным спросом на нее. В Кургане запасы данной вакцины закончились, в районах вакцинация ей продолжается», — объяснили в пресс-службе.

Вакцину отправляют в регионы с учетом заявок по мере выпуска на предприятиях. Как только препарат завезут, его сразу распределят в поликлиники.

Как сообщалось ранее, в Курганской области 5910 жителей прошли вакцинацию первым компонентом вакцины. Всего в регионе сделали первый укол 326 512 человек. Завершили курс вакцинации 237 165 жителей.