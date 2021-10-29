Польский министр Зебро: Варшава не должна платить штрафы Евросоюза

Варшава не в состоянии и не должна платить штрафы, наложенные судом Европейского союза, заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

Стоит отметить, что суд Европейского союза вынес решение взыскать с Польши штраф в размере миллиона евро. Это произошло за день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда. Еще одно решение касалось отказа от прекращения эксплуатации угольной шахты Туров на границе с Чехией. За это суд оштрафовал Варшаву на 0,5 миллиона евро.

«Идет речь о незаконных наказаниях в отношении "Турова" или случае штрафа за изменения в судебной системе, Польша не может заплатить ни злотого - и не должна», — сказал Зебро.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда Польши ставит под угрозу независимость местных судей. Однако в Варшаве решили не прекращать работу органа.