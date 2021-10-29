Трамп усомнился в реальности происходящего после первого выданного паспорта с гендером «Х»

Бывший американский лидер Дональд Трамп раскритиковал первый факт выдачи американцу паспорта с отметкой «Х» в графе гендера. Политик усомнился, что это действительно происходит с его страной.

Госдеп накануне сообщил о дебютной выдаче документа с третьим гендером – вместо мужского или женского пола там стоит отметка «Х». Власти США планируют к январю 2022 года внедрить нововведения в процедуры и бланки. После этого на паспорт с такой пометкой сможет рассчитывать каждый гражданин.

«Неужели это происходит с нашей страной?» — отреагировал Трамп на своей странице в Telegram.

До нынешнего времени для подобной самоидентификации американцам был необходим соответствующий документ от врача. Сейчас третий гендер ввели в паспортах целого ряда государств – Австралии, Индии, Канады, Мальты, Непала и Новой Зеландии.