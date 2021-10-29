Onet: затраты на армию не помогут Варшаве тягаться в военной мощи с Москвой

Новый законопроект властей Польши «Об обороне отечества», где Россия рассматривается в роли потенциального оппонента, не поможет Варшаве встать в один ряд с таким «врагом» по военному превосходству. Подобное мнение озвучило польское издание Onet.

Инициативу представили 26 октября глава лидирующей в стране фракции Ярослав Качиньский и руководитель МВД Мариуш Блащак. Законопроект также берет во внимание «механизм финансирования Вооруженных сил, механизм развития армии и ее вооружения». Однако с подобными «стараниями» в корне не согласились польские журналисты и эксперты.